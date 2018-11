Mazowsze. Odra także w Warszawie. Kolejne potwierdzone przypadki zachorowań

Jak podaje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, na terenie powiatu pruszkowskiego według stanu na 2 listopada potwierdzonych było 12 przypadków zachorowania na odrę. W Pruszkowie - 10 przypadków wśród dzieci i dorosłych. W tym ognisku znalazła się cała 6-osobowa rodzina. Żadna z chorych osób nie była wcześniej zaszczepiona. Na odrę chore jest też jedno dziecko w Piastowie i dwójka dzieci w Nadarzynie.

Kolejne podejrzenia zachorowania zanotowano w Nadarzynie u dziecka i w Pruszkowie u osoby dorosłej. W obu przypadkach trwa weryfikacja wirusologiczna.

Odra w Warszawie

O zachorowaniach mowa jest także w Warszawie. W piątek Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował o wystąpieniu na terenie Warszawy jednego przypadku potwierdzonego zachorowania na odrę u osoby dorosłej i jednego przypadku podejrzenia wystąpienia zachorowania na odrę u dziecka.

Chorzy to: 36-letni mężczyzna, który jeszcze przed rozpoznaniem u niego tej choroby zakaźnej przebywał w Szpitalu Czerniakowskim na ul. Stępińskiej a następnie został przewieziony do Szpitala Zakaźnego na ul. Kasprzaka oraz roczne dziecko, które zostało przyjęte do szpitala na ul. Żwirki i Wigury.

Program sczepień ochronnych

W związku z przypadkami zachorowań na odrę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i próbuje dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt z chorymi. Ponadto uruchomiono procedury dotyczące pozyskania informacji na temat dzieci, które do tej pory nie były poddane szczepieniom ochronnym i skierowania ich do lekarza w celu bezpłatnego zaszczepienia przeciwko odrze. – Dzięki prowadzonym działaniom w ramach Programu Obowiązkowych Szczepień Ochronnych cała społeczność szkoły podstawowej w Pruszkowie, do której uczęszcza 450 dzieci i pracuje 69 osób dorosłych, nie będzie narażona na zachorowania na odrę – zapewnia Maria Pawlak z PWIS w Warszawie.