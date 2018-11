Zakaz handlu w niedzielę. Czy 4 listopada sklepy będą otwarte?

Listopad w 2018 roku ma cztery niedziele. Oznacza to, że czekają nas dwie niedziele, w których sklepy będą zamknięte i nie będziemy mogli udać się do sklepów. Zakupy w galeriach handlowych i hipermarketach zrobimy w najbliższą niedzielę 4 listopada, a także w ostatnią - 25 listopada. Miłośnicy weekendowych zakupów nie będą za to mogli zrobić ich w dwie niedziele – 11 oraz 18 listopada. Nadal nie wiadomo, czy sklepy będą otwarte w poniedziałek 12 listopada. Decyzję w tej sprawie podejmie Sejm na najbliższym posiedzeniu.

Gdzie można zrobić zakupy w niedziele z zakazem handlu?

Zakaz handlu w niedziele nie obejmuje wszystkich placówek komercyjnych. Normalnie pracować mogą apteki, sklepy z prasą, lokale gastronomiczne, kawiarnie oraz stacje benzynowe. W znacznej większości otwarcie w dotychczasowych godzinach zapowiedziały galerie handlowe największych miast oraz mieszczące się w nich lokale niebędące supermarketami. Ustawa o zakazie handlu w niedziele nie obejmuje sklepów zlokalizowanych na terenie dworców. Jest tak w przypadku pięciu placówek sieci Biedronka zlokalizowanych na dworcach w Warszawie, Krakowie, Poznaniu oraz Grudziądzu.

Sklepy będą zamknięte w następujące dni: