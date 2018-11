Kuriozalne słowa ks. Oko. „Dzieci w szkołach uczą się jak planować nowy dom publiczny”

Ks. Dariusz Oko z Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie jest znany ze swoich kontrowersyjnych wypowiedzi pod adresem homoseksualistów oraz krytycznych słów o ideologii gender. Tym razem duchowny mówił na antenie TVP info o akcji Tęczowy Piątek, który odbyła się kilkuset polskich szkołach. Ks. Oko porównał inicjatywę do deprawacji seksualnej, która w jego opinii ma miejsce w niemieckich szkołach.

Według księdza lekcje w Niemczech wyglądają tak, że w podręcznikach jest ćwiczenie polegające na zaplanowaniu przez 15-letnie dzieci nowego domu publicznego, który ma spełniać wszystkie zapotrzebowania, najbardziej chore fantazje. – Chodzi o to, żeby 15-letnie dzieci same zaczęły odwiedzać domy publiczne i w nich pracować – tłumaczył. Na potwierdzenie swoich tez nie przytoczył jednak żadnych danych ani źródeł tych informacji.

Internauci nie kryją oburzenia słowami ks. Oko. „Skandaliczne słowa w ustach duchownego”, „Moja córka chodzi do szkoły w Niemczech i żadnych tego typu lekcji nie ma”, „Ksiądz powinien szerzyć miłość do bliźniego, a nie siać nienawiść” – to tylko niektóre komentarze, jakie pojawiły się pod nagraniem rozmowy w mediach społecznościowych.

