NA ŻYWO: Przesłuchanie Donalda Tuska przed komisją ds. Amber Gold

7:45 Z oficjalnego harmonogramu zamieszczonego na stronie Sejmu wynika, że przesłuchanie byłego premiera rozpocznie się o godz. 10. 7:40 Były szef MSZ nie ma wątpliwości, że Donald Tusk powinien pojawić się na przesłuchaniu:

Donald Tusk ma być ostatnim świadkiem, który stanie przed komisją śledczą ds. Amber Gold. Początkowo miał zostać przesłuchany 2 października, ale już we wrześniu przewodnicząca komisji – Małgorzata Wassermann poinformowała, że termin zostanie zmieniony. Nowy to pierwszy dzień po II turze wyborów samorządowych, a więc 5 listopada. Polityk, która startowała z poparciem PiS-u w wyborach na prezydenta Krakowa, tłumaczyła, że nie chce, by jej działalność w komisji była odbierana jako element kampanii wyborczej.

Informacja o wezwaniu Donalda Tuska na 5 października pojawiła się już na stronie internetowej Sejmu. Nie wiadomo natomiast, czy świadek stawi się tego dnia. Na Twitterze głos zabrał jego pełnomocnik mec. Roman Giertych. „W związku z pytaniami od dziennikarzy informuję, że PDT został wezwany i zamierzał się stawić na posiedzenie Komisji ds. Amber Gold w dniu 2.10. Po anulowaniu tego wezwania kolejne propozycje terminu będą rozważane z uwzględnieniem obowiązków wynikających z kalendarza premiera Donalda Tuska” – oświadczył prawnik.

