Włodawa. Podejrzenie odry u ucznia liceum

Uczeń jednego z liceów we Włodawie, przebywa obecnie na oddziale obserwacyjno-zakaźnym Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie. Lekarze przeprowadzają badania, by zweryfikować podejrzenie zachorowania. Nastolatek pochodzi z Ukrainy. Dwa tygodnie wcześniej był w tym kraju, gdzie jak się podejrzewa, doszło do zakażenia. Chłopak prawdopodobnie nie był szczepiony przeciw odrze. – Monitorujemy sytuację, przeprowadzane jest dochodzenie epidemiologiczne. Obecnie nie mamy informacji, by u innych uczniów pojawiły się objawy mogące wskazywać na zachorowanie na odrę – stwierdziła Bożena Niewiarowska-Łobacz. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Włodawie zaznaczyła, że obecnie sprawdzany jest nie tylko stan zdrowia uczniów ze szkoły, w której uczy się nastolatek, ale także osób, które mieszkają w tym samym internacie.

Od 1 stycznia do 31 października 2018 roku w Polsce odnotowano 144 zachorowania na odrę, co potwierdzają dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W całym 2017 roku doszło zaś do 63 takich przypadków.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.

Objawy towarzyszące odrze:

męczący kaszel,

gorączka (nawet 39-41℃),

czerwone oczy,

wrażliwość na światło (światłowstręt),

bóle mięśni,

katar,

ból gardła.

Odra – diagnoza

Lekarz może potwierdzić odrę poprzez zbadanie wysypki skórnej i sprawdzenie objawów charakterystycznych dla tej choroby, takich jak białe plamki w jamie ustnej, gorączka, kaszel i ból gardła. Jeśli nie można potwierdzić diagnozy na podstawie obserwacji, lekarz może zlecić badanie krwi w celu wykrycia wirusa odry. Każda osoba, która zauważy u siebie lub swoich bliskich objawy odry, bądź miała kontakt z osobą zakażoną, powinna wybrać się w trybie pilnym do lekarza. Odra jest bardzo zaraźliwa.

Dorośli przechodzą ospę zdecydowanie gorzej niż dzieci. Nie oznacza to jednak, że choroba ta nie stwarza zagrożenia, jeśli wystąpi w dzieciństwie. W przebiegu odry może dojść do wysypki krwotocznej, drgawek, a nawet zgonu. Szczególnie ciężko mogą przechodzić odrę osoby z osłabionym układem odpornościowym i chorobami układu krążenia, a także kobiety w ciąży.

W 2017 roku liczba osób chorych na odrę w Europie wzrosła czterokrotnie w stosunku do 2016 roku, odnotowano 39 zgonów. Rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana z większą liczbą rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci.

Program sczepień ochronnych

W związku z przypadkami zachorowań na odrę, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i próbuje dotrzeć do wszystkich osób, które miały kontakt z chorymi. Ponadto uruchomiono procedury dotyczące pozyskania informacji na temat dzieci, które do tej pory nie były poddane szczepieniom ochronnym i skierowania ich do lekarza w celu bezpłatnego zaszczepienia przeciwko odrze. – Dzięki prowadzonym działaniom w ramach Programu Obowiązkowych Szczepień Ochronnych cała społeczność szkoły podstawowej w Pruszkowie, do której uczęszcza 450 dzieci i pracuje 69 osób dorosłych, nie będzie narażona na zachorowania na odrę – zapewnia Maria Pawlak z PWIS w Warszawie.

