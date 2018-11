Maciej Lang podsekretarzem stanu w MSZ

W poniedziałek 5 listopada wiceminister Piotr Wawrzyk wręczył nominację Maciejowi Lang na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych. Będzie odpowiadał za dyplomację ekonomiczną, współpracę rozwojową, politykę azjatycką oraz politykę afrykańską i bliskowschodnią.

Kim jest Maciej Lang?

Maciej Lang ukończył studia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. W 2016 roku zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Orientalistyki UW. W latach 1993-1997 pracował w Departamencie do Spraw Migracji i Uchodźstwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Z kolei z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest związany od 1997 roku. Lang może się pochwalić pracą w wielu jednostkach dyplomatycznych. Pracował w Ambasadzie RP w Ałmaty pełniąc funkcję radcy. Stanowisko radcy ministra objął w Departamencie Europy oraz w Departamencie Polityki Wschodniej MSZ. W 2006 roku kierował ambasadą RP w Grecji. Następnie został ambasadorem RP w Aszchabadzie, a od sierpnia 2009 do czerwca 2012 roku stał na czele polskiej placówki dyplomatycznej w Kabulu. W latach 2014-2015 kierował zespołem terenowym specjalnej misji monitoringowej OBWE na Ukrainie. W sierpniu 2015 roku został powołany na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie, a w listopadzie – w Kirgistanie. Od października 2016 roku do listopada 2018 był ambasadorem RP w Republice Turcji.

Maciej Lang jest także autorem publikacji poświęconych Azji Centralnej i Bliskiemu Wschodowi. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.