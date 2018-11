Wiceszef MSWiA: Nie wiem, dlaczego nagle policjanci tak masowo chorują, może to jesienna pogoda

– To nie było chyba wynikiem naturalnych przyczyn i sytuacji, tylko wystąpiło nagle i w skali dosyć dużej, czyli warto to od strony etycznej przemyśleć – dodał wiceminister Zieliński. Jego zdaniem, obecny rząd zrobił dużo, by podnieść zarobki w policji. Jak przypomniał, wprowadzono m.in. 100 proc. odpłatność za godziny ponad wymiarowe.

– Proponujemy także dwie podwyżki w przyszłym roku. Jedna jest znana i wynika z ustawy modernizacyjnej, od stycznia i druga od lipca. Razem to ponad 600 zł w przyszłym roku – oznajmił wiceszef MSWiA.