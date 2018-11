Różowy kolorem PiS-u? „Pomyłka” na konferencji Jarosława Kaczyńskiego

Krótka konferencja z udziałem Jarosława Kaczyńskiego była podzielona na dwie części. Prezes PiS przemawiał dziękując politykom partii rządzącej za czynny udział w wyborach, a dyrektor jego biura poselskiego omówił slajdy obrazujące wyniki wyborów samorządowych. Były premier zauważył, że prezentacja zawierała błąd, chociaż nie dotyczył on sfery merytorycznej.

O czym mówił prezes PiS?

Jedno ze zdjęć obrazowało mapę Polski, z naniesionymi gminami, w których poszczególne partie wygrały wybory, a legendę stanowiły kolejne ugrupowania. Koalicję Obywatelską oznaczono niebieskim, a PSL zielonym. PiS-owi przypadł w udziale kolor... różowy. Nie umknęło to czujnej uwadze Kaczyńskiego. – W jednym wypadku była pomyłka, gminy były na różowo zaznaczone – zauważył prezes PiS. Omawiający prezentacja Radosław Fogiel zauważył, że „niestety, nie udało się tego przemalować na fioletowo” . – Tym razem różowy to nasz kolor – dodał.