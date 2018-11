Krzysztof Gawkowski odchodzi z SLD. „To była bardzo trudna decyzja”

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że 6 listopada złożył rezygnację z członkostwa w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. „To była bardzo trudna decyzja, bo ponad osiemnaście lat, które spędziłem w partii pozostawiło we mnie wiele ciepłych wspomnień, a ludzie których dzięki Sojuszowi poznałem zawsze stanowić będą dla mnie niewyczerpane źródło inspiracji” – wyjaśnił polityk.

„Lewica najcenniejszą wartością”

Gawkowski podkreślił, że „przez ostatnie lata zawsze starał się swoją pracą i zaangażowaniem służyć lewicowym wartościom najlepiej jak potrafił” . Zaznaczył przy tym, że przez ten czas popełniał błędy i przeprosił tych, których zawiódł. Podziękował także tym, którzy wspierali go przez lata przynależności do SLD.

„Lewica była, jest i będzie w moim sercu najcenniejszą wartością. Kilka lat temu, w swojej książce „Obudzić państwo” pisałem, że lewica to wrażliwość społeczna, podejmowanie wyzwań przyszłości, brak uprzedzeń i przesądów" – napisał polityk. „Nie zmieniłem podglądów i nie zamierzam w sprawach fundamentalnych dla lewicy chodzić na skróty” – podsumował.

Kim jest Krzysztof Gawkowski?

Krzysztof Gawkowski ma 38 lat i pochodzi z Wołomina. Studiował prawo, a później był wykładowcą akademickim. Do SLD wstąpił w 2000 roku. Kilkukrotnie startował w wyborach samorządowych. W 2002 i 2006 był wybierany do Rady Miejskiej w Wołominie, a w 2010 do mazowieckiego sejmiku wojewódzkiego. W 2012 roku został sekretarzem generalnym SLD i sprawował tę funkcję przez cztery lata. Dwa lata temu został wybrany wiceprzewodniczącym partii.