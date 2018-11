Protest w policji. 1/4 funkcjonariuszy jest na L4. Tymczasem minister „życzy powrotu do zdrowia”

– Funkcjonariuszom, którzy się w tym okresie pochorowali chciałbym, bez żadnej złośliwości, szczerze i z całego serca życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. Wierzę, być może naiwnie, że nikt po to zwolnienie nie sięgnął w sposób nieodpowiedzialny, że zostało to zwolnienie wydane w zgodzie z sumieniem i przysięgą lekarską. A że taka skala? No cóż, czasami tak bywa – powiedział minister Joachim Brudziński, komentując masowe korzystanie ze zwolnień lekarskich w policji, będące formą protestu mundurowych.

W „szczerość”, „naiwność” i brak „złośliwości” nie wiedzą policyjni związkowcy, którzy przygotowali dla ministra specjalny komunikat. „Związki zawodowe służb mundurowych wzywają szefa MSWiA do natychmiastowych rozmów w sprawie postulatów funkcjonariuszy i prowadzenia ich do osiągnięcia porozumienia. Policjanci od kilku dni w ramach protestu masowo biorą zwolnienia lekarskie. Według naszych szacunków, nawet 25 procent funkcjonariuszy w całym kraju przebywa na L4” – piszą wspólnie po posiedzeniu zarządu Federacji Służb Mundurowych.

Przedstawiciele policyjnych związków zawodowych chcą spotkać się z ministrem w Centrum Dialog w Warszawie. Sławomir Koniuszy z NSZZ Policjantów podkreśla, że negocjatorzy nie powinni wstawać od stołu do momentu osiągnięcia porozumienia. Jak podkreślają, sytuacja jest obecnie kryzysowa. To efekt braku porozumienia pomimo protestu trwającego już od lipca. Niektórzy mundurowi od miesięcy nie wystawiają np. mandatów. Protest polegający na urlopach zdrowotnych zapoczątkowali policjanci z województwa łódzkiego.

Jakie są postulaty protestujących policjantów?

Dodatkowe pieniądze na podwyżki – 650 zł na każdego funkcjonariusza. * MSWiA godzi się jedynie na 253 zł od przyszłego roku.

Emerytura po 15 latach służby (obecnie po 25 latach i po 55. roku życia). * Ministerstwo gotowe zrezygnować z progu 55 lat.

Odmrożenie waloryzacji pensji.

Pełna odpłatność za nadgodziny i służbę w dni wolne od pracy. * Zgoda ministerstwa na odpłatne nadgodziny.

Zrównanie statusu emerytalnego policjantów przyjętych przed i po 1999 roku.

Pełna wypłata za czas zwolnienia lekarskiego poniżej 30 dni. * Jest zgoda resortu.

Czytaj także:

Trwa protest służb mundurowych w Warszawie. Są pierwsze dane o frekwencji