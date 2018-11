Komendant Główny pisze do policjantów. „Będę walczył o każdą złotówkę”

Komendant Główny Policji na wstępie listu pisze, ze funkcjonariuszem jest od 28 lat i ma „ogromny zaszczyt” stać na czele policji. „Zapewniam, że nigdy tego nie zapomnę. Tak jak nigdy nie zapomnę pierwszych lat mojej służby w policyjnym mundurze. Pamiętam trud, wysiłek, zaangażowanie, nieprzespane noce, stres i zagrożenia. Pamiętam też czas, kiedy moja żona musiała sama dźwigać wszystkie obowiązki związane z wychowaniem naszych dzieci i dbaniem o nasz dom, podczas gdy ja byłem na służbie. Pamiętam też jak ciężko było wiązać przysłowiowy koniec z końcem i trzymać rodzinę za marną policyjną pensję” – pisze.

„Będę walczył o każdą złotówkę”

Dalej Szymczyk podkreśla, że zawsze będzie wspierał policjantów. „To Wy Koleżanki i Koledzy, w jednostkach terenowych, jeździcie na interwencje, to Wy ścigacie najgroźniejszych przestępców, to Wy ślęczycie nad tomami akt, to Wam przychodzi wyciągać ludzi z rozbitych aut i być posłańcami, którzy informują rodziny o śmierci bliskich. Chylę przed Wami czoła” – zaznaczył.

Zapewnił, że chce, aby funkcjonariusze zarabiali więcej. „Sam, osobiście będę walczył o każdą złotówkę dla Was, aby w kolejnych etapach podwyżki zapewniły godne życie każdemu, kto nosi policyjny mundur” – dodał.

„Proszę o zrozumienie”