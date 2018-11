Tarczyński o polexicie: Tego chce lewactwo. Marzą abyśmy „trzasnęli drzwiami” jak obrażone dziecko

Dominik Tarczyński zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym skomentował oskarżenia opozycji dotyczące dążeń Prawa i Sprawiedliwości do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. „Nie wyjdziemy z Unii Europejskiej! Tego chce lewactwo! Marzą abyśmy »trzasnęli drzwiami«” jak obrażone dziecko. Zawalczymy i przywrócimy chrześcijańskich korzenie UE! Nie pozwolimy muzułmanom odebrać sobie kultury i historii chrześcijańskiej Europy!” – napisał polityk na swoim profilu na Twitterze. Polityk dołączył do wpisu nagranie swojego wystąpienia z tureckiej telewizji TRT World. Wywiad został nagrany w lipcu 2018 roku. Tarczyński stwierdził, że Unia Europejska nie jest odpowiedzialna za szaleństwo Angeli Merkel i jej szukanie taniej siły roboczej.

W ocenie posła bogate kraje arabskie nie angażują się w pomoc uchodźcom. – To nie jest problem Europy, przestańcie używać tego sformułowania! To jest problem światowy. Gdzie jest Arabia Saudyjska? Jeden z najbogatszych krajów na świecie. Gdzie jest Katar? Większość z tych „uchodźców” to muzułmanie, którzy pochodzą z państw sąsiadujących z tymi krajami. Dlaczego zatem mówicie, że to europejski problem? Nie jest – powiedział parlamentarzysta.

