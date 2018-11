Pomnik Lecha Kaczyńskiego stanął w Warszawie. Ma sześć metrów wysokości

Jak podaje TVN Warszawa przed godziną 9 na placu Piłsudskiego w stolicy pojawił się pomnik Lecha Kaczyńskiego. Rzeźba ma około 3 metrów wysokości i została wykonana z brązu. Stanie ona na mierzącym 3 metry cokole. Montaż pomnika trwał zaledwie kilka minut. Został on zamontowany przed siedzibą Garnizonu Warszawa. Monument jest ustawiony przodem do Grobu Nieznanego Żołnierza. Portal Metro Warszawa zwrócił uwagę na fakt, iż jest on niemal tej samej wysokości co znajdujący się w pobliżu pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zdjęcia monumentu opublikowała m.in. „Gazeta Wyborcza”.

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało specjalny spot, w którym zaprasza do uczestnictwa w uroczystościach zaplanowanych na 10 listopada. W sobotę o godzinie 8.00 w Kościele Seminaryjnym p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie odbędzie się msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. O godzinie 17.00 chętni będą mogli uczestniczyć w mszy świętej w takiej samej intencji w Bazylice Archikatedralnej pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela w Warszawie. O 18.30 rozpocznie się Marsz Pamięci na Plac marsz. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Na 19.15 planowane jest odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego. Kwadrans później do zgromadzonych przemawiał będzie Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości. Głos zabierze także prezydent Andrzej Duda. O 19.45 uczestniczący wezmą udział w Niepodległościowym Apelu Pamięci. O 20.00 zostaną złożone wiązanki pod pomnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

