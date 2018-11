Monika Miller jest namawiana do samobójstwa? Wymowny wpis wnuczki polityka

Informację o śmierci syna byłego premiera podano w poniedziałek 27 sierpnia. Leszek Miller Junior zmarł nad ranem. Śmierć ojca potwierdziła za pośrednictwem Instagrama Monika Miller. Ponad dwa miesiące od tego wydarzenia temat wciąż jest aktualny, a wszystko za sprawą wpisów internautów. Część z nich krytykuje wnuczkę byłego premiera, o czym ta poinformowała w mediach społecznościowych.

„Ciężka przesada”

„Wiele osób życzy mi jak najgorzej, pisze o mnie niestworzone okropieństwa, i to jest w sumie już zabawne, lecz komentarze, w których wyśmiewacie się z tego, co się wydarzyło i namawiacie mnie do skończenia ze sobą, to już ciężka przesada. Pamiętajcie, że w internecie nie jesteście do końca anonimowi” – napisała Monika Miller.

Okazuje się jednak, że nie brakuje także osób przychylnych wnuczce byłego premiera. W ostatnim wpisie podziękowała za wiadomości od innych użytkowników. Zaznaczyła, że „to takie motywujące wiedzieć, że są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie”. „Nie martwcie się o mnie, u mnie jest już dużo lepiej i wiele w moim życiu się zmieniło na lepsze. Wydarzyły się także niesamowite rzeczy o których jeszcze nie mówię, ale bez was to by nie było to samo” – podsumowała.

