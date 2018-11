Sąd nakazał zwrot 28 psów do pseudohodowli. Aktywiści chcą temu zapobiec

Przedstawiciele stowarzyszenia, policjanci, a także lekarz weterynarii pojawili się na miejscu prowadzenia hodowli. Po zbadaniu zwierząt lekarz stwierdził jednoznacznie, że są one „zaniedbane, a dalsze ich przebywanie w tym miejscu zagraża ich zdrowiu”. Prokuratura zadecydowała o odebraniu właścicielkom 28 buldogów. Wtedy też zwierzęta trafiły do „Pogotowia dla zwierząt”. W sprawę zaangażowała się posłanka Krystyna Pawłowicz, która napisała list do prokuratury, w którym zapewniała organy ścigania, że zwierzęta są zdrowe, a „właścicielki działały zgodnie z prawem".

Umorzenie postępowania

Prokuratura w czerwcu podjęła decyzję o umorzeniu postępowania dotyczącego znęcania się nad psami. Decyzję argumentowano „brakiem znamion czynu zabronionego”. „Pogotowie dla zwierząt” nie zgadza się z tym rozstrzygnięciem. Komentuje sprawę twierdząc, że: „„mimo wielu świadków znęcania się nad zwierzętami prokuratura powołała biegłego lekarza weterynarii, którego wskazała... właśnie pseudohodowczyni. Zamiast rzetelnego przedstawienia sprawy biegły bronił Urszulę G. w swej opinii".

Sprawa zostanie rozpatrzona ponownie?

„Pogotowie dla zwierząt" wraz z Fundacją „SOS Bokserom” złożyło zażalenie. „Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim nie uwzględnił zażalenia utrzymał postanowienie o umorzeniu postępowania. Zgodnie z orzeczeniem Pogotowie musi oddać psy właścicielkom hodowli” – informuje polsatnews.pl. „Postanowienie sądu jest niezaskarżalne. Nie możemy go wzruszyć. Jedyną formą pomocy są nowe procesowe i pozaprocesowe działania, które musimy podjąć w ciągu kilku dni. Chcemy, aby prokuratura na nowo zajęła się sprawą" – zapowiada „Pogotowie dla zwierząt". Stowarzyszenie za pośrednictwem mediów społecznościowych ogłosiło rozpoczęcie zbiórki niezbędnych środków. „Potrzebujemy pomocy w zbiórce środków na bardzo szybkie działania kilku bardzo dobrych prawników, którzy nie tylko podejmą próby ratowania 28 psów odebranych z pseudohodowli, ale także wzruszą sprawę karną, która została prawomocnie umorzona" – poinformowano na Facebooku.

