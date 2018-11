Przedszkola i żłobki tylko dla zaszczepionych dzieci? Ruszyła zbiórka podpisów

Jak podaje TVN 24 „projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw został przygotowany w ramach obywatelskiej inicjatywy »Szczepimy, bo myślimy«". Jego autorami są Robert Wagner i Marcin Kostka. Zgodnie z projektem rodzice, którzy chcieliby, żeby ich dzieci chodziły do publicznych żłobków lub przedszkoli, będą zobligowani do okazania zaświadczenia, które potwierdza, że przeszły one obowiązkowe szczepienia ochronne. Będą mogli także okazać stosowne dokumenty o istniejących przeciwwskazaniach do ich wykonania w konkretnym przypadku.

Do akcji włączyły się izby lekarskie z całego kraju. „Od dzisiaj w każdej z Okręgowych Izb Lekarskich w godzinach ich urzędowania, na terenie Polski można podpisać się pod projektem obywatelskiej ustawy „Szczepimy, bo myślimy" – napisano na Facebooku organizacji. Umieszczono również spis wszystkich placówek, w których można złożyć podpis. Przypomnijmy – aby projekt znalazł się w Sejmie należy zebrać 100 tysięcy podpisów.

Co ciekawe, akcję uważa się również za dobrą okazję do edukowania pacjentów. – Uważamy, że zbieranie podpisów jest doskonałym momentem do edukowania naszych pacjentów. Jest okazją do tego, żeby z nimi porozmawiać, wysłuchać wątpliwości, przedstawić argumenty i przekonać nieprzekonanych – komentowała Maria Kłosińska z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.

