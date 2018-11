Kaczyński stracił cierpliwość do swojego posła. Zrugał go publicznie

– W ramach posiedzenia Sejmu teraz, ten idiota obraził Polaków mówiąc o nich, że są rasistami. Polacy, dumni Polacy, którzy będą szli w marszu, to nie są ani rasiści, ani faszyści, a ten idiota od dwóch winek na niemieckim lotnisku obraził Polaków – grzmiał Dominik Tarczyński z mównicy sejmowej. Nie zwracał uwagi na napomnienia marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i wyłączony mikrofon.

Na takie zachowanie swojego posła zdecydowanie zareagował prezes PiS Jarosław Kaczyński. Wezwał go do siebie i po krótkiej reprymendzie odesłał na swoje miejsce zdecydowanym gestem, który powtórzył, gdy zaskoczony Tarczyński wciąż przed nim stał.

Co takiego powiedział Protasiewicz?

Poseł klubu PSL-UED Jacek Protasiewicz zwracał uwagę na niebezpieczeństwa wynikające z protestu służb mundurowych i masowych urlopów zdrowotnych w policji. Twierdził, że w obliczu zbliżających się wydarzeń należy jak najszybciej załatwić tę sprawę. – Do tego, 11 listopada będą obchody stulecia niepodległości, w tym niebezpieczny, organizowany przez nacjonalistów marsz w Warszawie oraz nielegalny marsz organizowany przez rasistów we Wrocławiu – podkreślał. – Kto zabezpieczy bezpieczeństwo demonstrujących, uczestniczących i protestujących – zwłaszcza przeciwko temu nielegalnemu marszowi rasistów i antysemitów we Wrocławiu? – pytał Protasiewicz.

Burzliwe posiedzenie Sejmu

Posłowie przegłosowali ustawę w myśl której 12 listopada będzie dniem wolnym od pracy. Takie rozwiązanie poparło 231 parlamentarzystów (głównie z klubów PiS). Przeciw było 152 posłów. Od głosu wstrzymało się 8 obecnych na sali. O dalszych losach ustawy zadecyduje prezydent Andrzej Duda.

Jeszcze przed głosowaniem prezes PiS Jarosław Kaczyński poprosił o przerwę i zwołanie konwentu seniorów. Stwierdził, że po tym, jak „Petru obraził prezydenta nie można przejść do porządku obrad” . Ryszard Petru stwierdził podczas swojego wystąpienia, że szybkość głosowania „pokazuje, gdzie macie swojego prezydenta” . – Pokazuje, jakie jest jego miejsce w łańcuchu pokarmowym. Na końcu. Dajecie mu dwa dni na podpisanie ustawy – dodał. Po przerwie marszałek Marek Kuchciński ogłosił, że Ryszard Petru i Dominik Tarczyński naruszyli powagę izby. Sprawą zająć się ma prezydium sejmu po analizie stenogramów.

