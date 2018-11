Spychalski: Prezydent Duda i premier Morawiecki zapraszają Polaków na wspólny marsz 11 listopada

– Decyzja prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz może skutkować eskalacją negatywnych emocji. Podczas spotkania prezydent Duda i premier Morawiecki postanowili, że zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz, który będzie miał charakter uroczystości państwowych. Marsz objęty będzie patronatem państwowym przez prezydenta Andrzeja Dudę – poinformował Spychalski. – Zapraszamy wszystkie Polki i Polaków, abyśmy mogli wspólnie świętować. Wszystkie inne marsze, które mogłyby przebiegać tą samą trasą z mocy prawa nie mogą mieć miejsca. Zapraszamy wszystkie środowiska do tego, żeby uczestniczyli w tym marszu. Bez względu na to jakie to są środowiska. Ta decyzja została podjęta wspólnie przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego – dodał rzecznik prezydenta.

Niedługo przed briefingiem prasowym Błażeja Spychalskiego informowaliśmy, że prezydent Andrzej Duda zaprosił na rozmowę premiera Mateusza Morawieckiego. Spotkanie miało dotyczyć decyzji Hanny Gronkiewicz-Waltz ws. rozwiązania Marszu Niepodległości.

Prezydent zakazuje marszu

W środę 7 listopada prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz poinformowała, że wydała decyzję o zakazie Marszu Narodowców. – Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości – stąd moja decyzja o zakazie marszu – tłumaczyła. Zamieszczając na Twitterze skan dokumentów z decyzją dodała: „Po pierwsze: bezpieczeństwo. Przy obecnych kłopotach policji trudno wierzyć, że uda się je zapewnić 11 listopada. Po drugie: historia. Polska i Warszawa dość już wycierpiały przez agresywny nacjonalizm. Nie tak powinno wyglądać stulecie niepodległości. Stąd decyzja o zakazie”.

Marsz narodowców

Środowiska narodowe co roku organizują w Warszawie marsz z okazji przypadającego 11 listopada Święta Niepodległości. W tym roku zgromadzenie miało odbywać się pod hasłem Bóg, Honor, Ojczyzna. Wiadomo było już, że w demonstracji nie weźmie udziału prezydent Andrzej Duda oraz politycy partii rządzącej. „PiS nie weźmie udziału w marszu 11 listopada. Chcieliśmy, aby był to marsz ponad podziałami politycznymi, bez partyjnych oznaczeń. Chcieliśmy, by nas wszystkich łączyły wyłącznie biało-czerwone barwy, na co niestety nie zgodzili się organizatorzy” – obwieściła 30 października rzeczniczka partii Beata Mazurek.

We wtorek 6 listopada o wydaniu zakazu organizacji marszu narodowców 11 listopada poinformował prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. Poinformował, że decyzję tę podjął wspólnie z prezydentem-elektem Jackiem Sutrykiem.

