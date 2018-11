W fabryce w Kwidzynie szczepią pracowników przeciw odrze. W sumie ponad tysiąc osób

– 105 z nich zostało zaszczepionych. Pozostałe 25 osób to były albo osoby, które nie mogą być zaszczepione, mają przeciwwskazania zdrowotne, albo też urodziły się po 1975 roku i były w związku z tym poddane obowiązkowym szczepieniom przeciwko odrze – wyjaśnia Anna Szewczuk-Łebska, rzeczniczka prasowa EMC Instytutu Medycznego, do którego należy szpital w Kwidzynie.

Akcja szczepień jest prowadzona przez dwa zespoły lekarsko-pielęgniarskie na terenie zakładu pracy, w którym pracuje czwórka chorych. Jedna ekipa ma pracować także w nocy. – W swojej karierze zawodowej takiej sytuacji nigdy nie miałem. Dziękuję zespołowi, że tak to ogarnia, bo 1100 osób zaszczepić to ogromny wysiłek – mówi Piotr Janiewicz, dyrektor szpitala w Kwidzynie.

Od 1 stycznia do 31 października 2018 roku w Polsce odnotowano 144 zachorowania na odrę, co potwierdzają dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. W całym 2017 roku doszło zaś do 63 takich przypadków.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.

Objawy towarzyszące odrze:

męczący kaszel,

gorączka (nawet 39-41℃),

czerwone oczy,

wrażliwość na światło (światłowstręt),

bóle mięśni,

katar,

ból gardła.

Odra – diagnoza

Lekarz może potwierdzić odrę poprzez zbadanie wysypki skórnej i sprawdzenie objawów charakterystycznych dla tej choroby, takich jak białe plamki w jamie ustnej, gorączka, kaszel i ból gardła. Jeśli nie można potwierdzić diagnozy na podstawie obserwacji, lekarz może zlecić badanie krwi w celu wykrycia wirusa odry. Każda osoba, która zauważy u siebie lub swoich bliskich objawy odry, bądź miała kontakt z osobą zakażoną, powinna wybrać się w trybie pilnym do lekarza. Odra jest bardzo zaraźliwa.

Dorośli przechodzą ospę zdecydowanie gorzej niż dzieci. Nie oznacza to jednak, że choroba ta nie stwarza zagrożenia, jeśli wystąpi w dzieciństwie. W przebiegu odry może dojść do wysypki krwotocznej, drgawek, a nawet zgonu. Szczególnie ciężko mogą przechodzić odrę osoby z osłabionym układem odpornościowym i chorobami układu krążenia, a także kobiety w ciąży.

W 2017 roku liczba osób chorych na odrę w Europie wzrosła czterokrotnie w stosunku do 2016 roku, odnotowano 39 zgonów. Rosnąca liczba zachorowań na odrę jest związana z większą liczbą rodziców, którzy nie zgadzają się na szczepienia dzieci.