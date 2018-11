Szef MSWiA rozmawiał ze związkowcami służb mundurowych. Będzie porozumienie?

Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski przekazał dziennikarzom, że trwa „szukanie wspólnego języka” z resortem. – Być może znaleźliśmy już ten wspólny język – stwierdził po spotkaniu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zdaniem Jankowskiego „widać dobrą wolę resortu” ws. sytuacji mundurowych, a rozmowy będą się toczyć do skutku. – To jedyna droga do zakończenia impasu – dodał.

Od kilku dni stróże prawa masowo korzystają ze zwolnień lekarskich. W wielu miastach pojawiły się problemy podczas interwencji. Policjanci twierdzą, że zapanowała wśród nich „psia grypa”. Rzecznik prasowy komendy stołecznej policji nie chce powiedzieć, ilu funkcjonariuszy przebywa obecnie na zwolnieniu. Kiedy w środę 7 listopada na warszawskim Bemowie zderzyły się dwa tramwaje, dyspozytor poinformował, że na radiowóz będzie trzeba poczekać...pięć godzin, ponieważ rano na ulice stolicy wyjechały tylko dwa patrole drogówki. Jak podaje RMF FM, w garnizonie śląskim około 5 tysięcy funkcjonariuszy jest już na zwolnieniu lekarskim. To już ponad 40 procent policjantów ze Śląska. Aby poradzić sobie z brakami kadrowymi, na ulice miast wyruszyli funkcjonariusze, którzy normalnie pracują za biurkiem.

Mundurowi domagają się spełnienia sześciu postulatów: