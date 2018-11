Tajemnicze samobójstwo sprzed lat. Prokuratura wznowiła śledztwo ws. śmierci 19-letniego Jakuba

– Nadal będziemy ustalać, czy doszło do pomocy bądź podżegania do czynu samobójczego. Nową okolicznością jest to, że rodzice rodzice nigdy nie kwestionowali tego, że jest to samobójstwo. W tym programie zakwestionowali to. Będziemy wyjaśniać wszystkie okoliczności związane z tym czynem – zapewnił Andrzej Kukawski, rzecznik prokuratora okręgowego w Toruniu.

Śledztwo zostało formalnie wznowione. Okoliczności śmierci Jakuba Schimandy nie będą analizowane już przez śledczych z Golubia Dobrzynia, tylko z Prokuratury Rejonowej Toruń Wschód.