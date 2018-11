Największy polski bank ostrzega klientów. Rozsyłane są fałszywe wiadomości

Cyberprzestępcy podszywający się pod Bank, nakłaniają odbiorców wiadomości do uruchomienia załączonego pliku „Szczegóły płatności -774364doc.r11” udającego dokument tekstowy Word, a będącego złośliwym oprogramowaniem (malware).

Otwarcie załącznika infekuje komputer groźnym wirusem, co może doprowadzić do kradzieży poufnych danych klienta (danych do logowania do serwisu www). W efekcie klient może ulec prośbom o podanie kodów z karty kodów jednorazowych, kodu SMS lub kodu z tokena, nieświadomie autoryzując w ten sposób przestępczy przelew z własnego rachunku.

W przypadku skorzystania/uruchomienia dokumentu zawartego w otrzymanej wiadomości, bank prosi o skontaktowanie się telefonicznie z konsultantem pod numerem 800 302 302 lub +48 81 535 60 60.