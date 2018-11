Były minister zdrowia przeszedł udar. Teraz apeluje do Polaków

Prof. Marian Zembala zasłabł w czerwcu podczas odbywającego się w stolicy Francji posiedzenia Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, którego jest prezesem. Syn byłego ministra zdrowia poinformował na swoim profilu na Facebooku, że „stan profesora jest stabilny i znajduje się on obecnie pod dobrą opieką francuskich lekarzy i pielęgniarek”. Profesor przeszedł poważny udar. Michał Zembala (również kardiochirurg) w imieniu rodziny podziękował za wsparcie i prosił o uszanowanie ich prywatności i spokoju chorego.

Jak podają Fakty TVN, Marian Zembala ma obecnie niedowład ręki i nogi, a ponadto lewa strona jego ciała jest sparaliżowana. Profesor przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że mógł uniknąć tego, co się stało. – ztery dni wcześniej był ślub mojej córki Małgosi. Zacząłem mieć silny ból głowy. Ja tego nie skojarzyłem, żeby zmierzyć sobie ciśnienie, bo człowiek żył atmosferą wesela mojej córki, ale prawdopodobnie były symptomy, których nie skojarzyłem. Ale nie ma co rozdzierać szat, trzeba żyć i szukać rozwiązań – tłumaczył. Były minister zdrowia zaapelował do pacjentów, aby regularnie sprawdzai sobie ciśnienie i korzystali z opieki lekarskiej. – Nawet przebyty udar nie dyskwalifikuje człowieka. Można wrócić do działania. Mam wielką nadzieję, że wrócę – podkreślił Zembala.

Kim jest prof. Marian Zembala?

Prof. Marian Zembala był współpracownikiem prof. Zbigniewa Religi. Brał udział m.in. w pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca. W 2001 roku też pierwszy raz w Polsce przeszczepił choremu płuco-serce, wszczepił również by-passy 103-letniej pacjentce. W 2015 roku objął stanowisko ministra zdrowia w rządzie Ewy Kopacz. Obecnie sprawuje mandat posła. Jest również szefem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

