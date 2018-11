Dom mody Chanel ma zastrzeżenia do Radosława Majdana. „Konfuzja wśród klientów”

W czerwcu 2018 roku spółka Vabun SA. zadebiutowała na giełdzie. Radosław Majdan jest jej największym akcjonariuszem. Firma byłego piłkarza reprezentacji Polski otrzymała dofinansowanie od Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu na wejście na rynki zagraniczne. Górnolotne plany może zatrzymać koncern Chanel, którego jednym z flagowych produktów są perfumy „Chanel No. 5". 7 listopada 2018 roku Vabun otrzymało pismo od kancelarii prawnej spółki Chanel Sarl z siedzibą w Genewie. Francuska firma przedstawiła swoje zastrzeżenia dotyczące perfum damskich pod nazwą „Vabun for Lady No.5”. Poinformowano, że „istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że używanie Spornego Oznaczenia No.5 doprowadzi do konfuzji. Wywoła wśród klientów przekonanie, że produkty spółki Vabun pod Spornym Oznaczeniem No.5 są produktami marki Chanel lub w jakiś sposób są powiązane z Chanel”. Chanel oczekuje „zaprzestania sprzedaży produktów z tym oznaczeniem”.

W opublikowanym na Facebooku raporcie Vabum poinformowało również, że „projektując i zlecając do produkcji ww. produkt nigdy nie było celem powielanie obecnych na rynku produktów i marek”. Dodano również, że „zarząd po skierowaniu sprawy do szczegółowej analizy prawnej, rozważy polubowne rozwiązanie sporu zaproponowane przez Chanel, polegające na wycofaniu ze sprzedaży perfum ze Spornym Oznaczeniem No.5”.

