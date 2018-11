Jarosław Kaczyński przytulił małego kota. Urocze zdjęcie podzieliło internautów

Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek wspomnianą fotografię opublikowała na Twitterze. W kadrze znalazł się Jarosław Kaczyński, który z uśmiechem na twarzy przytula małego kotka. „Pozdrawiam miłośników kotów” – napisała Mazurek. Jej post szybko zyskuje na popularności. 9 listopada, 3 godziny po publikacji zebrał ponad 600 polubień.

Teoretycznie zdjęcie prezesa PiS z kotem nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Wśród komentarzy pod zdjęciem pojawiły się fotografie innych użytkowników, którzy publikowali zdjęcia m.in. swoich kotów. W niektórych wpisach zwrócono jednak uwagę, że publikacja miała swój cel. „Pani Rzecznik, my znamy socjotechnikę ocieplania wizerunku za pomocą zwierząt i proszę jej wobec nas nie stosować” – napisał jeden z internautów.

Atlas kotów w Sejmie

W listopadzie ubiegłego roku stało się głośno o lekturze Kaczyńskiego. Kamery uchwyciły prezesa PiS, przeglądającego atlas kotów podczas posiedzenia Sejmu. Sam polityk jest właścicielem dwóch kotów. Kaczyński opowiadał o nich m.in. przy okazji recenzowania miniserialu politycznego „Ucho Prezesa”. Pytany o to, które sceny śmieszą go najbardziej, odparł: – Te, które dotyczą kota... Dostarczania mu ryb itd. Mleka, co jest całkowicie sprzeczne z faktami, jako że koty dorosłe mleka nie piją. Zresztą z kotem jest w ogóle wielkie nieporozumienie, bo ten rudy kot, który występuje w internecie jako mój, to nie jest mój kot – z uśmiechem skomentował Kaczyński. Jak wyjaśnił, sam ma dwa koty. – Jeden jest bury, to jest kocica, a drugi jest czarny i to jest kot – zdradził wówczas prezes Prawa i Sprawiedliwości.