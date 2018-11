W Rybniku grasuje pedofil? Policja ostrzega rodziców

Policja z Rybnika opublikowała ostrzeżenie na swojej stronie internetowej. W ciągu kilku ostatnich dni mundurowi otrzymali dwa zgłoszenia, które dotyczyły zaczepiania dzieci przez dorosłego mężczyznę. Incydenty miały miejsce w dzielnicy Boguszowice. Doniesienia służb potwierdziła jedna z matek cytowana przez portal rybnik.com.pl. – Po osiedlu znowu krąży pedofil. Dziś na ul. Lompy obok kościoła zaatakował moją córkę, kazał jej wsiąść do samochodu. Na szczęście ona wie, jak zachować się w takich sytuacjach, ale nigdy nie wiadomo co im siedzi w głowach i do czego mogą się posunąć – powiedziała kobieta.

Apel do rodziców

Wprawdzie jak dotąd nie doszło do groźnej sytuacji i żadnemu dziecku nic się nie stało, ale funkcjonariusze i tak apelują do mieszkańców o wzmożenie czujności i pilnowanie swoich dzieci. Policjanci objęli rejon osiedla szczególnym nadzorem i prowadzą czynności w sprawie otrzymanych zgłoszeń. Osoby, które były świadkami takiego zajścia, proszą o zgłaszanie się do Komisariatu Policji w Rybniku-Boguszowicach lub innej jednostki policji.

Przy okazji rodzice są proszeni o przekazanie swoim dzieciom kilku porad. Funkcjonariusze przypominają o tym, by nieletni nie rozmawiali z nieznajomymi, nie podawali im swojego adresu oraz nie brali od nich słodyczy i zabawek. Mundurowi zasugerowali, by dzieci nie bawiły się w odludnych miejscach i nie nosiły przy sobie dużych sum pieniędzy.