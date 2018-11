Donald Tusk o pokonywaniu „współczesnych bolszewików”: Piłsudski i Wałęsa mieli trudniejszą sytuację

Hasłem tegorocznych Igrzysk Wolności jest „Bitwa o historię”. Podczas wydarzenia, które potrwa do 11 listopada w Łodzi, odbywa się szereg dyskusji i wykładów. Na scenie wystąpił m.in. Donald Tusk. Przewodniczący Rady Europejskiej mówił o sytuacji geopolitycznej zwracając uwagę na to, że „dynamiczna dziś równowaga za chwilę może zamienić się w bardzo dynamiczną nierównowagę i dotyczy dziś tych dwóch wielkich aktorów na scenie globalnej, czyli Chin i USA” . Były premier wskazał także na agresywną politykę Rosjan w stosunku do Ukrainy oraz na kolejne naruszenie równowagi, jakim jest Brexit.

„Ojcem naszej wolności jest Lech Wałęsa”

Donald Tusk odniósł się także do historii kraju stwierdzając, że „bohaterem, ojcem naszej niepodległości jest Józef Piłsudski” . – Bohaterem i ojcem naszej wolności jest Lech Wałęsa. I basta. Nie zmieni tego żadna odgórna polityka historyczna – dodał cytowany przez portal 300polityka.pl. Polityk podkreślił, że „działanie ma sens”, a wydarzenia z przeszłości pokazały, że „kiedy działamy, nie narzekamy, wierzymy we własne siły, to przynosimy góry i czynimy rzeczy niemożliwe możliwymi” .

Przewodniczący RE zwracając się do słuchaczy wybiegł w przyszłość, mówiąc o obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja. – Może to jest ten czas, kiedy tu, dzisiaj jak siedzicie, utworzycie taki nieformalny komitet, który zorganizuje wielkie publiczne, na miarę historyczną, wydarzenie 3 maja przyszłego roku – powiedział. – A moment też będzie bardzo szczególny. Od tego momentu, jeśli będzie was rzeczywiście dużo, więcej niż dzisiaj tu w Łodzi, to być może od tego także będzie zależało, czy wolna i niepodległa Polska, zjednoczona Europa nie będą tylko lekcją historii, ale także przyszłości – dodał.

Donald Tusk ocenił, że gdy Józef Piłsudski pokonywał bolszewików i bronił Zachodu, „miał trudniejszą sytuację niż my dzisiaj” . – Kiedy Lech Wałęsa pokonywał bolszewików w jakimś symbolicznym sensie, kiedy wydobył z nas to, co europejskie, wolnościowe, także narodowe, to miał o wiele trudniejszą sytuację, niż my dzisiaj – dodał. – Słuchajcie, jeśli oni mogli pokonać bolszewików, to dlaczego wy nie mielibyście dać radę pokonać współczesnych bolszewików? Pamiętajcie, bez waszych, naszych, Polaków praw i wolności nie ma niepodległości – podsumował.

