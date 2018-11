Zderzenie busa z osobówką w Zakopanem. Dziewięć osób rannych

W Zakopanem-Brzezinach doszło do wypadku z udziałem samochodu osobowego i busa. Ranne osoby zostały przewiezione do szpitali. Jeszcze przez kilka godzin potrwa blokada drogi do Morskiego Oka.

Informację o zdarzeniu przekazało RMF FM. Wypadek miał miejsce około godziny 11 w sobotę, na drodze z Zakopanego do Morskiego Oka. – Wzięły w nim udział dwa auta – mercedes i 9-osobowy bus marki fiat. W wyniku zdarzenia fiat wpadł do rowu i dachował. 9 osób, które były wewnątrz pojazdy zostały poszkodowane i rozwiezione karetkami do szpitali w Zakopanem i w Nowym Targu – potwierdził w rozmowie ze stacją Krzysztof Waksmundzki z zakopiańskiej policji. Funkcjonariusze pracujący na miejscu wypadku stwierdzili, że obaj kierowcy byli trzeźwi. Dochodzenie ma wykazać przyczyny wypadku. Droga do Morskiego Oka jest zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać jeszcze przez kilka godzin. Podróżujący mogą kierować się objazdami przez Murzasichle i Bukowinę Tatrzańską. Czytaj także:

