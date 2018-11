Uwaga! TVN: Dwie ofiary nocnych wyścigów. „Brat był zmielony przez koła samochodu”

Pan Grzegorz i jego partnerka Izabela wracali ze spotkania z przyjaciółmi. Była sobota, godzina 23.00. Mieli do domu zaledwie 200 metrów. Jednak do domu nie dotarli. Zginęli na przejściu dla pieszych, potrąceni przez samochód, który prawdopodobnie brał udział w nielegalnym nocnym wyścigu.

– Słyszeliśmy straszny pisk opon. Zobaczyliśmy dramat na skrzyżowaniu. W pierwszym momencie wyglądało, że chodzi o cztery osoby, nie wiedzieliśmy wtedy, że to porozrzucane części ciała Grzegorza – mówią przyjaciele zmarłych Grzegorza i Izabeli.

– Byłam na miejscu przez przypadek. Wracałam z rodzinnej uroczystości do domu. Jak dojechaliśmy do tego miejsca, zobaczyliśmy dużą ilość policji, straż, pogotowie. Czerwone parawany. Patrząc na to liczyłam ofiary. Byliśmy przerażeni – przyznaje Joanna Wybieralska, siostra zmarłego Grzegorza i dodaje: - On był zmielony przez koła samochodu. Uderzenie było tak silne, że nawet nie zdawali sobie sprawy, że umierają. Obrażenia, które mieli, o których mówił nam prokurator… trudno je sobie wyobrazić. Mój brat był w częściach.

Nocny rajd

Droga, na której rozegrał się dramat, to szeroka, dobrze oświetlona dwupasmówka. Ze względu na kilka przejść dla pieszych i skrzyżowania, obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 50 km/h. Ale dwaj kierowcy, 25-letni Łukasz O. i 21-letni Oskar L., lekceważąc ograniczenie, właśnie tutaj, zorganizowali sobie, zdaniem prokuratury, rajd.

– Te dwie osoby uczestniczyły w nielegalnym wyścigu samochodowym. Kierowały seatem i volkswagenem. Jak wskazał biegły, poruszali się z prędkością nie mniejszą niż 135 km/h. Poruszały się z tą prędkością jadąc po dwóch równoległych pasach, ścigając się, uciekając jeden przed drugim – mówi Tomasz Czułowski z Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i podkreśla: – Sprawcy wypadku nie wykonywali żadnych manewrów, które miałyby doprowadzić do jego uniknięcia. Jadąc ze wskazaną prędkością, wjechały na przejście dla pieszych i jeden z pojazdów uderzył w obie osoby.

Pan Grzegorz i pani Izabela byli razem od 10 lat. Oboje po wcześniejszych nieudanych związkach, wspólnie stworzyli rodzinę. Razem wychowywali dzieci z poprzednich małżeństw. Byli zgodną i szczęśliwą parą. – Byli szczęśliwi. On był jak ojciec, dużo pomagał. Przez tyle lat nie było kłótni, ani problemów między nimi. Pełna miłość – zwraca uwagę Oskar Grodzki, syn zmarłej Izabeli.

– Widziałam, że znalazł swoje miejsce na ziemi z Izą, że to jest dom, którego potrzebuje. Widziałam, że tworzą wspaniały duet – mówi Kamila Bojarska, córka zmarłego Grzegorza.