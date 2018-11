Poznaliśmy nową Miss Polonia. Kim jest najpiękniejsza kobieta w kraju?

Miss Polonia jest jednym z najstarszych konkursów piękności na świecie. W ciągu 89 lat rywalizacji o miano najpiękniejszej kobiety w Polsce, tytuł i koronę Miss Polonia nosiło aż 39 Polek. Korona jest trofeum przechodnim, natomiast tytuł przyznawany jest dożywotnio. Wyróżniona kobieta otrzymuje wyjątkowe trofeum – bursztynową koronę, specjalne zaprojektowaną z myślą o najpiękniejszej Polce. Laureatki Miss Polonia reprezentują nasz kraj w najważniejszych, międzynarodowych konkursach piękności na świecie: Miss World, Miss Universe i Miss Grand International. Przez najbliższy rok zaszczyt ten przypadnie w udziale Milenie Sadowskiej.

Kim jest Milena Sadowska?

Jak czytamy na stronie organizatorów konkursu, Milena Sadowska jest tegoroczną maturzystką, a w październiku podjęła studia na Uniwersytecie Papieskim w Krakowie. Wśród swoich zainteresowań wymienia modę oraz jazdę konną. Pytana o to, dlaczego stanęła do rywalizacji w konkursie przyznała, że marzyła o tym od dziecka. – Uważam że jest to konkurs, który daje wiele możliwości i pozwala zaistnieć przede wszystkim w świecie mody oraz w mediach – podsumowała.