Prezydent Duda o „propagandzie homoseksualnej”: Nie powinna mieć miejsca w szkołach

26 października z inicjatywy Kampanii Przeciw Homofobii w niektórych polskich szkołach zorganizowano akcję Tęczowy Piątek. Inicjatywa spotkała się z krytyką części rodziców oraz polityków. Do akcji nawiązano w ostatnim wywiadzie z Andrzejem Dudą w „Naszym Dzienniku”. Prezydent był pytany m.in. o to, czy zakazałby propagandy homoseksualnej w szkołach i harcerstwie. – Uważam, że absolutnie taka propaganda nie powinna mieć miejsca w szkołach. Trzeba się temu cały czas spokojnie i konsekwentnie przeciwstawiać. Jeśli taka ustawa by powstała i byłaby dobrze napisana, nie wykluczam, że podszedłbym do niej poważnie – stwierdził Andrzej Duda.

W ocenie prezydenta nie ma wątpliwości, że państwo powinno przeciwdziałać negatywnym zjawiskom, jednak ustawy, które poruszają sprawy światopoglądowe, nie mogą być pisane na kolanie. – W ich przygotowaniu powinno wsłuchać się w głosy wszystkich obywateli. Spór ogniskuje się wokół rozumienia wolności, która w ideologii skrajnie liberalnej oznacza, że wolno wszystko. Nie zgadzam się z tym podejściem. Tak nie jest i tak nie powinno być – zaznaczył prezydent w rozmowie z „Naszym Dziennikiem”.

O co chodzi w Tęczowym Piątku?

Tęczowy Piątek to międzynarodowa akcja, która odbywała się w Polsce już po raz trzeci. Celem przedsięwzięcia jest sprawienie, by uczniowie i uczennice LGBTQI czuły, że „w szkole jest miejsce też dla nich”. Kampania Przeciw Homofobii informowała, że akcja w tym roku miała odbyć się aż w 211 szkołach. Na szkolnych korytarzach zawisły tęczowe plakaty, na lekcjach pojawiły się tematy takie jak akceptacja oraz otwartość na osoby LGBTQI. Jeszcze przed rozpoczęciem akcji swój sprzeciw wyrażała część rodziców i Ministerstwo Edukacji Narodowej.