Gratka dla fanów Coca-coli. Nowy smak w polskich sklepach

Od 3 października nowy, świąteczny smak Coca-coli jest dostępny w sklepach w Wielkiej Brytanii.Alec Mellor, który zarządza marketingiem koncernu na terenie Wielkiej Brytanii ocenił, że nowa Coca-Cola „to napój pełen świątecznych smaków, bez cukru, idealny na święta Bożego Narodzenia”. - Mamy nadzieję, że nasi aktualni fani i ci, którzy chcą spróbować nowego smaku, pokochają go - dodał. Ponieważ nowa wersja napoju została pozytywnie przyjęta przez klientów, koncern zdecydował się wprowadzić produkt także w innych krajach. Cynamonowy smak kultowego napoju trafi także do Polski. Na Instagramie pojawiły się już pierwsze zdjęcia produktu. Według internautów na razie jest on dostępny tylko w niektórych sklepach sieci Społem.

Informacje o wprowadzeniu na polski rynek Coca-coli bez cukru o smaku cynamonowym potwierdzili przedstawiciele koncernu.