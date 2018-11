Nowoczesna chce dymisji szefa KNF i wicepremier Szydło. „Oczekujemy bardzo dokładnych wyjaśnień”

„Gazeta Wyborcza” poinformowała we wtorek 13 września, że właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla banku w zamian za około 40 milionów złotych. Czarnecki przekazał prokuraturze stenogram z nagrania wraz z zawiadomieniem o przestępstwie. Wynika z niego, że Chrzanowski proponował mu, m.in. usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. Ponadto przewodniczący KNF miał proponować złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.

– Z rozmowy między Leszkiem Czarneckim, a szefem Komisji Nadzoru Finansowego Markiem Chrzanowskim wyłania się obraz państwa korupcyjno-opresyjnego – mówiła podczas konferencji prasowej w Sejmie Katarzyna Lubnauer. – Dotychczas tylko bolszewicy i ich następcy chcieli na siłę nacjonalizować majątek prywatny – dodała.

Adam Szłapka zapowiedział z kolei, że Nowoczesna złoży wnioski do Najwyższej Izby Kontroli i Centralnego Biura Antykorupcyjnego o dokładne zbadanie sprawy. – Oczekujemy bardzo dokładnych wyjaśnień od osoby, która powołała pana Marka Chrzanowskiego na to stanowisko szefa KNF, czyli Beaty Szydło. Jakimi kryteriami kierowała się, powołując go na to stanowisko – mówił poseł Nowoczesnej. Zażądał także dymisji Szydło z funkcji wicepremiera.

Czytaj także:

40 mln za przychylność dla Getin Noble Banku? Premier Morawiecki wezwał szefa KNF do natychmiastowych wyjaśnieńCzytaj także:

Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski: Nie rozważam rezygnacji