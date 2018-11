Kompozytor oburzony talent show Polsatu. „To taniec na grobach setek tysięcy ludzi”

„World of Dance Polska” jest emitowane przez telewizję Polsat. Polska edycja programu jest oparta na amerykańskim formacie „World of Dance” na licencji NBC. W programie biorą udział tancerze i grupy taneczne. Uczestnicy podzieleni są na trzy grupy wiekowe: dorośli w wieku co najmniej 18 lat (1–4 tancerzy), formacje taneczne w wieku 18+ (5–20 tancerzy) i juniorzy w wieku od 8-18 lat (soliści i formacje do 20 tancerzy). Konkurs podzielony jest na cztery etapy. Nagrodą główną w programie jest 100 tysięcy dolarów.

Ostatni odcinek programu oburzył kompozytora Zbigniewa Preisnera. Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke wykonali taniec do fragmentu „Kolędy warszawskiej”. Tancerze podkreślali, że chcieli oddać hołd uczestnikom Powstania Warszawskiego, dlatego też podczas ich występów słychać było dźwięki wybuchów oraz komunikat informujący o rozpoczęciu wojny.

Preisner zamieścił na swoim profilu na Facebooku wpis, w którym podkreślił, że nie miał nic wspólnego z występem tancerzy, a utwór został wykorzystany bez jego wiedzy. „Moja kompozycja do tekstu Stanisława Balińskiego, który opisał upadek Warszawy w 1939r., została wykorzystana bez mojej wiedzy (...) To jest populistyczny skandal, który nie mieści się w mojej wyobraźni. To taniec na grobach setek tysięcy ludzi, taniec na ruinach Warszawy” – ocenił kompozytor.