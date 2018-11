Sondaż zaufania do polityków. Donald Tusk na czele rankingu

Tuż po obchodach 100-lecia polskiej niepodległości IBRiS przeprowadził sondaż zaufania do polityków. Z badania wynika, że największym zaufaniem Polaków cieszy się szef Rady Europejskiej Donald Tusk, któremu ufa 47,7 proc. Polaków. W porównaniu z poprzednim sondażem jest to wzrost o 5 punktów procentowych. Kolejne miejsce zajął prezydent Andrzej Duda, którego zaufaniem darzy 45,8 proc. badanych. To o 1,4 pkt. proc. mniej niż w poprzednim sondażu. Na podium znalazł się również premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu cieszy się zaufaniem 42 proc. badanych. Na kolejnych pozycjach znaleźli się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (41,6 proc. ankietowanych) i Robert Biedroń (ufa mu 40,5 proc. badanych).

Najmniej Polaków ufa prezesowi PiS. Jarosławowi Kaczyńskiemu nie ufa 59,8 proc. badanych. Tuż za nim uplasował się Grzegorz Schetyna z wynikiem 57,6 proc. Na podium tego niechlubnego rankingu znalazła się Beata Szydło. Wicepremier nie ufa 55,8 proc. ankietowanych.

Sondaż zrealizowano metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych, wspomaganych komputerowo na grupie 1100 osób. Błąd oszacowania wynosi 3 proc., próg ufności - 0,95.

Czytaj także:

Tusk mówił o „współczesnych bolszewikach”. Teraz tłumaczy, co miał na myśli