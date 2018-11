TVN24: Wiceszef policji trafił do szpitala po marszu w Warszawie. Przeszedł poważną operację

Z ustaleń TVN24 wynika, że tuż po zakończeniu stołecznego marszu z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości zastępca komendanta głównego policji gen. Jan Lach trafił do szpitala. – Nic po nim nie było widać. Z dużym spokojem nadzorował operację, od rana będąc na stanowisku kierowania w komendzie stołecznej policji – mówił jeden z funkcjonariuszy, który także brał udział w nadzorowaniu operacji zabezpieczenia marszu. Gen. Lach przeszedł poważną operację. Choć wiceszef policji odzyskał przytomność, nada przebywa na oddziale intensywnej terapii. TVN24 podkreślił, że informacja został potwierdzona przez Komendę Główną Policji.

To nie pierwsze problemy generała ze zdrowiem. W maju 2017 roku Jan Lach trafił do szpitala po tym, jak podczas podróży służbowej do Stanów Zjednoczonych doznał zatoru. Wówczas amerykańscy lekarze uratowali mu życie, a policjant szybko wrócił do służby.

Marsz „Dla ciebie Polsko” i goście ONR

Współorganizowany przez władze państwowe i Stowarzyszenie Marsz Niepodległości pochód w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę rozpoczął się o godz. 15 od przemówienia prezydenta Andrzeja Dudy. – Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski i przywieźliście biało-czerwone flagi – mówi na otwarcie marszu prezydent. – Jest pod nimi miejsce dla wszystkich. To nasza flaga, biało-czerwona. Już nigdy nie biała i nie czerwona. Chcę, żebyśmy szli razem z atmosferze hołdu dla bohaterów i państwa. Byśmy oddali cześć tym, którzy za Polskę walczyli i ją dla nas odzyskali. Idźmy razem, niech to będzie wspólny marsz, marsz dla każdego – na którym każdy dobrze się czuje – mówił prezydent do uczestników marszu „Dla Ciebie Polsko”. – Cześć i chwała bohaterom – zakończył Andrzej Duda. Do jego apeli nie zastosowali się członkowie ONR, którzy przynieśli swoje flagi, a do tego „ugościli” na polskich obchodach nacjonalistyczną organizację z Włoch. Wielu uczestników odpaliło również race, nie zabrakło także ksenofobicznych i rasistowskich haseł. Według policji na trasie pochodu pojawiło się 250 tys. osób.