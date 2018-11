Stalowa Wola. Libańczyk skazany za molestowanie pasierbicy

Sprawą zajmował się Sąd Rejonowy w Stalowej Woli. Pochodzący z Libanu Fadi E. został skazany na osiem lat więzienia za wielokrotne molestowanie nieletniej pasierbicy oraz za doprowadzenie do stosunku bez jej zgody. Dziewczyna miała wtedy mniej niż 15 lat, a jej dramat rozgrywał się zarówno na terenie Francji, gdzie rodzina mieszkała w latach 2006-2011, jak i w Stalowej Woli oraz innych polskich miejscowościach. Śledztwo w sprawie zostało wszczęte przez prokuraturę po tym, jak przypadki molestowania zgłosiła matka dziewczyny.

Oprócz kary pozbawienia wolności, sąd wydał zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną oraz zbliżania się do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów. Wprowadzone rozwiązania będą obowiązywały przez najbliższe osiem lat. Fadi E. nie przyznał się do winy. Zaprzeczał, że molestował pasierbicę, oraz że zmuszał ją do seksu. Wyrok w sprawie nie jest prawomocny, w związku z czym 53-latek prawdopodobnie złoży odwołanie.