Kolejne przypadki odry na Mazowszu. Wśród nich dorośli

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie poinformował, że od 10 października do 9 listopada odnotowano 23 zgłoszenia podejrzeń zachorowań i przypadków zachorowań na odrę na terenie powiatu pruszkowskiego. Aż 10 przypadków dotyczy osób uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 w Pruszkowie. Analiza dokumentacji medycznej wykazała, że 20 z 23 wspomnianych osób nie było szczepionych przeciwko odrze. Badania laboratoryjne wykazały, że 11 osób jest chorych. Pozostałe przypadki są analizowane lub też wykluczono u nich zachorowanie.

Izolowany Ukrainiec

Kolejne podejrzenia zachorowania na odrę odnotowano w powiatach piaseczyńskim, lipskim i żyrardowskim. Ostatni z przypadków dotyczy nieszczepionego obywatela Ukrainy, który został przeniesiony do izolatki w szpitalu i tam jest diagnozowany.

W samej stolicy odnotowano 7 podejrzeń zachorowań na odrę. Wszystkie z nich dotyczą dorosłych: czterech obywateli polskich, dwóch obywateli Ukrainy i prawdopodobnie jednego obywatela Wietnamu.

Odra – objawy

Objawy pojawiają się po 10-12 dniach od zakażenia. Charakterystycznym objawem odry jest wysypka, która najpierw występuje w obrębie głowy, a później rozprzestrzenia się na całe ciało, jednak nie ona jest pierwszym, widocznym objawem. W jamie ustnej pojawiają się białe wykwity otoczone czerwoną linią (plamki Koplika), a następnie czerwona wysypka stopniowo zlewa się w plamy i obejmuje całą głowę i ciało. Są to swędzące, czerwone guzki, które zlewają się w wielkie plamy. Przed wystąpieniem wysypki pojawiają się inne objawy (2-4 dni wcześniej), takie jak złe samopoczucie, katar, gorączka, zapalenie spojówek i to one już powinny wzbudzić nasz niepokój. W tym okresie chory już zaraża innych.

Objawy towarzyszące odrze:

męczący kaszel,



gorączka (nawet 39-41℃),



czerwone oczy,



wrażliwość na światło (światłowstręt),



bóle mięśni,



katar,



ból gardła.



