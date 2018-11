Cejrowski napisał list do PiS-u. „Dajemy sobie radę bez was”

„Bezpartyjny list do PiS-u” został opublikowany na facebookowym profilu należącym do Wojciecha Cejrowskiego. Podróżnik nie szczędzi tam krytycznych uwag pod adresem partii rządzącej. „Nie mieliście napisanej Konstytucji, gdy startowaliście w wyborach z hasłami, że trzeba Konstytucję zmienić, prawda? I nie macie jej napisanej do dziś” – napisał Cejrowski.

„Tylko po co wy nam jesteście potrzebni?”

Podobnych argumentów użył w przypadku ustawy antyaborcyjnej oraz innych ustaw twierdząc, że choć PiS w kampanii obiecał ich uchwalenie, to słowa nie dotrzymał. Podróżnik nawiązał także do obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. „Nie mieliście żadnego planu obchodów stulecia Niepodległości, prawda? Gdybyście mieli, to byście się nimi chwalili dwa lata temu, prawda? I to byłoby dobre – coś konkretnego w kampanii wyborczej. Ale nie było się czym chwalić, bo nie mieliście gotowego planu. I dlatego teraz nie ma hucznych obchodów – jest gra pozorów” – podkreślił Cejrowski.

Dalej argumentował, że „200 milionów potrafi każdy, ale hasło «200 milionów» to nie jest plan i nie są to huczne obchody, lecz zaledwie wysoki rachunek za... Za jedno wielkie nic” . Podróżnik przywołał także fakt zorganizowania dwudziestu koncertów na świecie pytając zarazem, co zostało zorganizowane dla mieszkańców Polski. „Mamy sobie pośpiewać i zapisać rekord do Księgi Guinnessa?” – zapytał retorycznie.