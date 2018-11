Aleksander Kwaśniewski obchodzi 64 urodziny. Przypominamy najlepsze memy!

Aleksander Kwaśniewski był prezydentem Polski przez dwie kadencje (lata 1995-2005). W okresie PRL był działaczem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (w latach 1977–1990). W rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskiego pełnił funkcję ministra. W latach 1988–1991 przewodniczył Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu. Był także założycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, a w latach 1991–1995 posłem na Sejm I i II kadencji. Wraz z Leszkiem Millerem był współzałożycielem Sojuszu Lewicy Demokratycznej w 1991 roku. Jako prezydent popierał przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Ponadto za jego kadencji do Iraku zostali wysłani pierwsi polscy żołnierze. 15 listopada 2018 roku Kwaśniewski obchodzi 64 urodziny.



Były prezydent, który zakończył urzędowanie w 2005 r., jest jednym z najwdzięczniejszych obiektów internetowych żartów. Na Facebooku istnieją nawet specjalne fanpage poświęcone memom z Kwaśniewskim w roli głównej. Większość z nich dotyczy spożywania alkoholu i słynnej choroby filipińskiej. Jak sam zainteresowany komentuje memy na swój temat? – W internecie możemy znaleźć bardzo różne memy. Jeśli są robione z wdziękiem, z poczuciem humoru to mnie rozśmieszają, również te na mój temat – powiedział w programie „Tłit” Aleksander Kwaśniewski. Były prezydent podkreślił jednak, że protestuje przeciwko chamskiemu i brutalnemu hejtowi. – Ja osobiście przestałem już to czytać, ponieważ to człowieka niszczy i frustruje – wyjaśnił.

