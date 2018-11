Przerwy w dostawie wody w Warszawie. Utrudnienia dla mieszkańców 11 dzielnic

Prace modernizacyjne Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozpoczną się w środę 14 listopada i potrwają aż do soboty 17 listopada. Zostaną one przeprowadzone w 11 stołecznych dzielnicach. Oznacza to, że mieszkańcy muszą się liczyć z utrudnieniami w dostępie do wody. Pojawią się one w różnych dniach i w różnych godzinach. Przedstawiamy spis zaplanowanych prac i przerw w dostawie wody:

Białołęka

ul. FLISAKÓW, 17 listopada (sobota), godz. 8:00-13:00

ul. MIĘDZYRZECZE, 17 listopada (sobota), godz. 8:00-13:00



Bielany

ul. ZUGA B, 15 listopada (czwartek), godz. 10:00-12:00

ul. GRĘBAŁOWSKA, 15 listopada (czwartek), godz. 10:00-12:00

ul. SZAFLARSKA, 15 listopada (czwartek), godz. 11:00-13:00



Praga-Południe

ul. KRÓLOWEJ ALDONY, 16 listopada (piątek), godz. 15:00-18:00

ul. ZWYCIĘZCÓW, 16 listopada (piątek), godz. 15:00-18:00



Wola

ul. TOWAROWA, 14 listopada (środa), godz. 10:00-18:00

ul. PROSTA, 15 listopada (czwartek), godz. 20:00-5:00



Żoliborz

ul. CIESZKOWSKIEGO A, 14 listopada (środa), godz. 15:00-16:00

ul. MYSŁOWICKA, 14 listopada (środa), godz. 20:00-23:00



Mokotów

ul. KOBYLAŃSKA, 14 listopada (środa), godz. 10:00-15:00

ul. MORSZYŃSKA, 14 listopada (środa), godz. 15:00-17:00

ul. OKRĘŻNA, 14 listopada (środa), godz. 15:00-17:00

ul. RACJONALIZACJI, 15 listopada (czwartek), godz. 15:00-21:00

ul. WORONICZA, 15 listopada (czwartek), godz. 15:00-21:00

ul. ANTONIEWSKA, 15 listopada (czwartek), godz. 23:00-4:00

ul. POLSKA, 15 listopada (czwartek), godz. 23:00-4:00

Targówek

Osiedle Łodygowa, 14 listopada (środa), godz. 19:00-7:00 ulice KONAROWA, LEWINOWSKA, MECHANIKÓW, PRZEWOŹNIKÓW, RZEMIEŚLNIKÓW, WOLIŃSKA, WYSPOWA, ZADROŻE, ŁODYGOWA, ŁANY

Osiedle Ogińskiego, 16 listopada (piątek), godz. 7:30-13:30 ulice GAWOROWSKA, MAJOWA, NIEMEŃSKA, NIESZAWSKA, OGIŃSKIEGO, POBORZAŃSKA



Bemowo

ul. MARKIEWICZA, 14 listopada (środa), godz. 20:00-7:00

ul. WROCŁAWSKA, 14 listopada (środa), godz. 20:00-7:00

Osiedle Wyki, 14 listopada (środa), godz. 23:00-5:00 ulice BATALIONÓW CHŁOPSKICH, BOROWEGO, CZŁUCHOWSKA, DROGOMILSKA, OKOLICZNA, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, ŚWIETLIKÓW

Osiedle Wyki, 15 listopada (czwartek), godz. 23:00-5:00 ulice DROGOMILSKA, LEGENDY, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH

Osiedle Wyki, 16 listopada (piątek), godz. 23:00-5:00 ulice DOSTĘPNA, EBRO, KLEEBERGA

ul. GÓRCZEWSKA, 17 listopada (sobota), godz. 8:00-13:00

ul. NARWIK, 17 listopada (sobota), godz. 8:00-13:00



Wawer

ul. BŁĘKITNA, 16 listopada (piątek), godz. 8:00-12:00

ul. RUBINOWA, 16 listopada (piątek), godz. 8:00-12:00



Włochy