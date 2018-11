Opolskie. Mężczyzna wtargnął do cudzego domu i pobił roczne dziecko

Jak podał portal nto.pl, do zdarzenia doszło w czwartek rano w miejscowości Kadłub pod Strzelcami Opolskimi. – 36-letni mężczyzna wtargnął do przypadkowego domu i pobił dziecko. Z obrażeniami ciała zostało ono przewiezione śmigłowcem do szpitala. Sprawca został zatrzymany – powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską Paulina Porada z Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich.

Rozległe obrażenia

Dziecko trafiło do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Ma urazy o charakterze zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym. Zaintubowaliśmy je i obecnie jest ono podłączone do respiratora. – powiedział portalowi nto.pl dr Wojciech Walas, ordynator oddziału intensywnej terapii dla dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.

Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez dziennikarzy nto.pl wynika, że mężczyzna trafił do Kadłuba autostopem, podwieziony przez dwie kobiety. Już podczas podróży miał być agresywny. W sprawie wszczęto dochodzenie, zajście wyjaśni policja pod nadzorem prokuratury.