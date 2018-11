Szef MSZ Niemiec: Polska jest niezastąpionym liderem w Europie

W czwartek szef niemieckiej dyplomacji przemawiał na otwarciu polsko-niemieckiej konferencji „Stulecie niemieckiej polityki wobec Polski: tradycja – cywilizacyjny upadek – porozumienie – partnerstwo” w Berlinie. Jego słowa cytują niemieckie media, a na niektóre kwestie z wystąpienia w sposób szczególny zwrócił uwagę ambasador Niemiec w Warszawie Rolf Nikel.

Heiko Maas w swoim przemówieniu nawiązał do 1918 roku, kiedy to Polacy świętowali odzyskanie niepodległości, a Niemcy przeżywali „hańbę porażki” . Mówił także o kolejnej wojnie światowej i napaści III Rzeszy na Polskę. Maas podkreślił, że Niemcy dopuścili się na Polakach niepojętych zbrodni, o których wciąż zbyt mało wiadomo w RFN. – Niewyobrażalne zbrodnie, dokonane przez Niemców na Polsce i w Polsce, napawają nas wstydem. Do dziś poświęca się zbrodniom na Polkach i Polakach za mało uwagi – mówił Maas. Jego słowa przetłumaczył na Twitterze ambasador Niemiec w Polsce.

Maas komentował także lata powojenne i trudną drogę pojednania polsko-niemieckiego. Zapowiedział też wizytę szefa polskiej dyplomacji Jacka Czaputowicza w Niemczech. Z uznaniem wypowiadał się na temat polskich inicjatyw, m.in. projektu Trójmorza. – Polska jest niezastąpionym liderem w Europie. Europa potrzebuje Polski – mówił Maas. Niemiecki minister zapewnił, że Niemcy „chcą rozwijać Europę wspólnie z Polską, a nie bez Polski, czy wręcz przeciwko niej”. – Nic o was bez was – dodał po polsku.

