Police. Zaginęły 10 i 12-latka. Policja prosi o pomoc poszukiwaniach

Zaginięcie w czwartek około 21.00 zgłosili rodzice dziewczynek. – O godzinie 21 przyjechali rodzice tych dziewczynek do komendy w Policach i zgłosili zaginięcie swoich dzieci – poinformowała rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Policach, sierż. sztab. Katarzyna Leśnicka. – Rodzice mówią, że po zajęciach szkolnych dziewczynki nie wróciły do domów. Do godziny 17 mieli z nimi kontakt telefoniczny, jednak później już telefon był wyłączony. Ostatni raz dziewczynki widziane były na stacji paliw w Policach. Tam skorzystały z toalety, wyszły i tak jak monitoring pokazuje, udały się w kierunku ulicy Piłsudskiego – przedstawiła sytuację Leśnicka.

Jak podaje radioszczecin.pl, dziewczynki miały mówić w szkole, że będą chciały uciec z domu. Obecnie trwa akcja poszukiwawcza. – Policjanci patrolują ulice Polic. Sprawdzają adresy, miejsca, gdzie te osoby mogą przebywać. Robią wszystko, by te dziewczynki odnaleźć – dodała rzeczniczka Powiatowej Policji w Policach.

Według ustaleń dziewczynki były ubrane w ciemne spodnie. Jedna z nich jest blondynką. Miała na sobie zielony płaszcz i plecak z białymi elementami. Druga ma ciemne włosy. Osoby, które mogą przyczynić się do odnalezienia dziewczynek, powinny skontaktować się z Komendą Powiatową w Policach (numer telefonu: 91-424-75-22 lub 997).