Andrzej Duda na Kongresie 590. Wręczył Nagrody Gospodarcze i ukręcił sok na rowerze

W czwartek 15 listopada w Jasionce k. Rzeszowa rozpoczęła się 3. edycja Kongresu 590. – Chcę państwa zachęcić, żebyście korzystali z koniunktury, żebyście sięgnęli do swoich zasobów, które macie zgromadzone i podjęli działania inwestycyjne po to, żeby polskie państwo się rozwijało - mówił prezydent do przedsiębiorców. – Jeżeli mamy rozwijać naszą gospodarkę, jeżeli mamy rozwijać nasze ambicje, także te zapisane w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, to znaczy mamy budować gospodarkę nowoczesną i innowacyjną, to budowanie tej gospodarki musimy zaczynać od szkoły, musimy zaczynać od kształcenia dzieci – mówił Prezydent, wskazując na obecność w Jasionce ministrów szkolnictwa wyższego, edukacji oraz przedsiębiorczości i technologii. Jak zauważył, w szkole konieczne jest nauczanie odpowiednich przedmiotów, by kolejne pokolenia młodych ludzi były przygotowane do odpowiedzialnego, sprawnego i nowoczesnego prowadzenia biznesu.

Pierwszego dnia imprezy – tak jak w poprzednich edycjach – Andrzej Duda wręczył Nagrody Gospodarcze Prezydenta RP. Są one przyznawane raz do roku. To wyróżnienie dla firm, które wnoszą znaczący wkład w rozwój naszej gospodarki, budując pozytywny wizerunek polskiej przedsiębiorczości na całym świecie oraz stanowią wzór dla innych. W tym roku wyróżnienia otrzymali:

w kategorii Lider Małych i Średnich Przedsiębiorstw: Ultratech



w kategorii Narodowy Sukces: Ceramika Paradyż

w kategorii Międzynarodowy Sukces: Vigo System

w kategorii Odpowiedzialny Biznes: PKO Bank Polski

w kategorii Firma Rodzinna: MB - Pneumatyka

w kategorii specjalnej STARTUP_PL: Photon Entertainment



w kategorii specjalnej Badania + Rozwój: Astronika

laureatem Indywidualnej Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP został Zbigniew Grycan.

Prezydent odwiedził także stoiska laureatów ubiegłorocznej edycji nagrody. Przy okazji ukręcił sobie na rowerze sok owocowy. Dziennikarze Polsat News zamieścili w sieci filmik, na którym widać Andrzeja Dudę jadącego na rowerku stacjonarnym.