Ziobro sugeruje zarzuty karne dla szefa klubu PO. „Nie boję się jego prokuratury i jego zarzutów”

Podczas konferencji prasowej poseł Platformy Obywatelskiej Sławomir Neumann porównał aferę w Komisji Nadzoru Finansowego do filmu „Ojciec Chrzestny”. – Polacy, którzy oglądali film, widzieli jak Vito Corleone za ochronę sklepów na ulicach Nowego Jorku pobierał opłatę. Tak działają gangsterzy – jeden straszy, że zabierze komuś firmę, a przychodzi drugi, który mówi: jak zapłacisz, to tę firmę utrzymasz.To są gangsterskie metody – powiedział polityk.



W rozmowie z Radiem Maryja Zbigniew Ziobro powiedział, że szef klubu PO niebawem usłyszy zarzuty kryminalne w jednej z prokuratur. – Mam nadzieję, że będzie równie ochoczo mówił podczas składania wyjaśnień, po usłyszeniu zarzutów – stwierdził minister sprawiedliwości.



W piątek 16 listopada podczas konferencji prasowej Sławomir Neumann odpowiedział prokuratorowi generalnemu. – Nie wystraszy mnie. Zbigniew Ziobro może straszyć swoich kolegów. Nagraniami, taśmami czy czym innym. Ja nie boję się Ziobry, jego prokuratury i jego zarzutów – mówił poseł Platformy Obywatelskiej. – Ochoczo powiem Ziobrze, że takie same zarzuty można jemu postawić. To wszystko co on robi, nadzory nad śledztwami osobiście, dotyczące członków i działaczy PiS, one są zawsze ukręcane albo chowane głęboko w szufladzie – dodał szef klubu PO.



Czarnecki obciąża Chrzanowskiego

Przypomnijmy, „Gazeta Wyborcza” poinformowała we wtorek 13 listopada, że właściciel Getin Noble Banku Leszek Czarnecki twierdzi, że przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski zaoferował przychylność dla banku w zamian za około 40 milionów złotych. Czarnecki przekazał prokuraturze stenogram z nagrania wraz z zawiadomieniem o przestępstwie. Wynika z niego, że Chrzanowski proponował mu, m.in. usunięcie z KNF Zdzisława Sokala, przedstawiciela prezydenta i szefa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, który jest zwolennikiem przejęcia banków Czarneckiego przez państwo. Ponadto przewodniczący KNF miał proponować złagodzenie skutków finansowych zwiększenia tzw. stopy podwyższonego ryzyka oraz życzliwe podejście KNF i NBP do planów restrukturyzacji banków Czarneckiego.