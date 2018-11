Premier Morawiecki: Polska jest jednocześnie bardzo proamerykańska i proeuropejska

– Bardzo wiele rzeczy nas łączy i dzisiaj podczas tej dyskusji byliśmy zdania, że musimy wzmacniać nasze transatlantyckie więzi. Bardzo mocno to podkreśliłem. Przyjaźń europejsko-amerykańska jest fundamentem pokoju i bezpieczeństwa na świecie – mówił premier Morawiecki.

Premierodniósł się też do kontrowersyjnej inwestycji, która dzieli Polskę i Niemcy. – Na pewno różni nas podejście do Nord Stream 2 czyli dalszego uzależniania się od Rosji i rosyjskiego gazu. Bardzo mocno podkreśliłem to tutaj, jak również aspekt związany z Ukrainą i fakt, że rosyjskie możliwości szantażowania gazem będą większe na skutek zbudowania tego gazociągu – zaznaczył szef polskiego rządu. – Na wschód od Odry nikt nie wierzy, że Nord Stream 2 to projekt biznesowy – podkreślił.

Konferencja FOTAR 2018 Przyszłość stosunków transatlantyckich – wyzwania dla handlu, bezpieczeństwa i środowiska odbywa się w gmachu Staats- und Universitätsbibliothek w Hamburgu w dniach 16-17 listopada 2018 r. W wydarzeniu biorą udział czołowi przedstawiciele świata polityki, biznesu i mediów.