Rusza Szlachetna Paczka 2018 . Baza rodzin już otwarta

Ulicami 16 miast w Polsce pod hasłem „Lubię ludzi” przeszły marsze, w trakcie których wolontariusze zachęcali do włączenia się w pomoc potrzebującym. – Planujemy odwiedzić ok. 30 tysięcy rodzin w tym roku i zaprzyjaźnić się z nimi, poznać ich potrzeby – deklarowała prezes Szlachetnej Paczki Joanna Sadzik. – Szlachetna Paczka to ludzie dobrej woli którzy poświęcają swój czas i energie żeby pomóc innym – oceniła piosenkarka Magdalena Steczkowska.

Marsze odbyły się m.in. w Krakowie, Szczecinie i Sopocie, gdzie wolontariuszom towarzyszyła orkiestra Marynarki Wojennej.