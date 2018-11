Neumann atakuje Schmidt. „Założyliście partię po to, żeby chodzić do Rachonia?”

W sobotę Ryszard Petru ogłosił powstanie partii „TERAZ!”, którą powołał do życia wraz z Joanną Scheuring-Wielgus i Joanną Schmidt. Konwencja założycielska ugrupowania została zaplanowana na 9 grudnia. Już teraz politycy starają się, by o ich inicjatywie było głośno. Schmidt w sobotę wieczorem zapowiedziała na Twitterze, że pojawi się w prowadzonym przez Michała Rachonia programie „Woronicza 17” emitowanym w niedzielę na antenie TVP Info.

Spotkało się to z ostrą reakcją szefa klubu parlamentarnego PO Sławomira Neumanna. „Założyliście partię po to żeby chodzić do Rachonia? Ten program od wielu miesięcy bojkotuje Platforma Obywatelska a Wy TERAZ tam idziecie? Rzeczywiście PiS ma różnych pomocników” – napisał na Twitterze polityk. Nawiązał do bojkotu, który ogłosili politycy Platformy, zarzucając prowadzącemu stronniczość.

Zamiar pojawienia się w Telewizji Publicznej Joanna Schmidt tłumaczyła w odpowiedzi na pytanie jednego z internautów. „Na spotkaniach z wyborcami często mam pytania typu: dlaczego nie chodzicie do TVP? Cześć osób nadal nie ma innej telewizji” – napisała polityk.

