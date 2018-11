Chciał mieć „własny gang”. 31-latek ukradł 2 tys. naklejek z dyskontu

Funkcjonariusze ze Świdnicy zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który w październiku w jednym z dyskontów na terenie miasta ukradł taśmę z naklejkami umożliwiającymi odebranie pluszowych zabawek. Łupem sprawcy padło tam blisko 2 tys. naklejek. Pytany o motywy kradzieży, zatrzymany stwierdził, że „przestępstwa nie planował i działał pod wpływem impulsu” . W przypadku, gdyby mężczyzna wymienił naklejki na pluszaki, mógłby odebrać ich aż 31.

Plan 31-latka jednak nie wypalił, a teraz czekają go poważne konsekwencje. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutu kradzieży. Oskarżony przyznał się do winy. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

